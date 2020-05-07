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القبض علي أصحاب مائدة بولاق الدكرور متحدي كورونا

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على أصحاب مائدة للإفطار الجماعي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

البداية، عندما تداولت موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خاص، باقامة مائدة لتناول الإفطار الجماعي، ظهر فيه العشرات، من أهالى المنطقة، للإفطار، في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، مخالفين قرار الحكومة بعدم إقامة الموائد ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

بالتحري، تمكن رجال مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، من ضبط القائمين على إعداد مائدة الطعام واقتيادهم إلى ديوان القسم.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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