هام وعاجل رئاسة مجلس الوزراء : اليوم إعلان قرارات ال ١٥ يوم القادمة قرارات ال ١٥

كشف مصدر مسئول من الحكومة مساء أمس الأربعاء الموافق 6 مايو 2020 بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي سيقوم غدا الخميس بالإعلان عن القرارات الجديدة التي تكون خاصة ب 15 يوم القادمة.

حيث أن تلك القرارات تتعلق بالإجراءات التي تقوم الحكومة باتخاذها من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وبالأخص مواعيد الحظر ويكون ذلك في مؤتمر صحفي في رئاسة مجلس الوزراء ويكون بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وصرح المصدر المسئول من الحكومة بأن الأمور التي يتم التفكير بها تتجه نحو تثبيت الإجراءات وذلك خلال ال 15 يوم السابقة ولكن مع وجود عدد من التسهيلات التي ستتم بالنسبة إلى السياحة الداخلية.

كما يتم مطالبة جميع المواطنين بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تكون خاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لضمان حماية وسلامة المواطنين.

ويذكر أن رئاسة مجلس الوزراء قامت بتجديد الحظر بدء من يوم 23 إبريل الماضي حتى غدا على أن يتم طرح القرار الجديد الخاص بتجديد الإجراءات الاحترازية بشأن فرض حظر حركة المواطنين من قبل بدء شهر رمضان ويكون ذلك اعتبارا من الساعة 9 مساء إلى السادسة صباحا.

ويذكر أن من ضمن تلك الإجراءات التي قامت بها الحكومة قبل ذلك هي تقليل حجم العمال في المنشآت وقطاع الأعمال والجهات الحكومية وأيضا إيقاف فتح الكافيهات والقهاوي وما شابه ذلك.