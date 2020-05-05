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محافظ القليوبيه يشهد إزالة أدوار مخالفة ببرج سكني مخالف لشروط البناء بمدينة طوخ

محافظ القليوبيه يشهد إزالة أدوار مخالفة ببرج سكني مخالف لشروط البناء بمدينة طوخ

شهد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية حملة إزالة لأدوار مخالفة بعقار مخالف لشروط البناء على مساحة 200 م2 بشارع حسين سليمان بمدينة طوخ، وذلك بحضور اللواء/ خالد جمعة السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مجلس مدينة طوخ واللواء / حسين جندية مساعد مدير الأمن والعميد /فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة،
حيث تابع بنفسه أعمال الإزالة التي تتم للأدوار المخالفة ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص.
وأكد المحافظ على أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة، لافتًا أن أجهزة المحافظة ملتزمة باستمرار إزالة المباني المخالفة دون استثناء لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.

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