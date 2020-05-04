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هام وعاجل  .. تعرف علي الاصابة بمرض كورونا بالقليوبية

هام وعاجل  .. تعرف علي   الاصابة بمرض كورونا بالقليوبية ٠

️القليوبية الليلة ظهور 20 حالة إيجابية جديدة وتم حجزهم في الحجر الصحي ..
-حالة :لفني كهرباء 45 سنة مقيم كفرالشرفا القناطر
-حالة :لسيدة 55سنة مقيمة شارع بدران الفرنواني أول شبرا
-حالة :لموظف بقصر ثقافة بنها 34سنة مقيم دائرة قسم تاني بنها
-حالة :لموظف حاصل علي دبلوم 27 سنة وفي مستشفي الدمرداش مقيم الحسانية مركز طوخ
-حالة :لسيدة 35 سنة مقيمة 4شارع حسب النبي أرض الدلتا تاني شبرا
-حالة :لسيدة 35 سنة ومقيمة كفرأبوجمعه مركز قليوب
-حالة :لموظف 38 سنة مقيم مساكن الشباب العبور
-حالة :طالب 21 سنة مقيم شارع البقلي القناطر
-حالة :لموظف بالمعاش 61 سنة مقيم سنديون مركز قليوب
-حالة :لسيدة 30 سنة ومقيمة مساكن إسكان الشباب العبور
-حالة :لموظف 41 سنة مقيم عرب الحارث القناطر
-حالة :لربة منزل 35سنة مقيمة مسطرد شارع البوسطة
-حالة :لموظف 40 سنة مقيم بهتيم شارع الجامع الكبير
-حالة :لموظف 40 سنة مقيم بتمدة مركز بنها
-حالة :لموظف بشركة كهرباء شبرالخيمة 52 سنة ومقيم نوب طحا شبين القناطر
-حالتين :لموظف 37 سنة وموظف بمعهد ناصر 34 سنة ومقيمين أرض الحافي منطي مركز قليوب
-حالة :عامل 39 سنة ومقيم شارع الرابطة العمالية تاني شبرا
-حالة :لموظف بشركة نظافة 36 سنة ومقيم بهادة مركز القناطر
-حالة :لطفل 9سنوات مقيم 4شارع حسب النبي أرض الدلتا شبرا تاني
مع التأكيد علي ضرورة البعد تماما عن التجمعات والإختلاط وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية حفاظا عليكم وعلي أولادكم …

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