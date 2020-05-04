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عاجل .. 90 مليون جنيها لتطوير شوارع مسطرد

عاجل .. 90 مليون جنيها لتطوير شوارع مسطرد

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية شوارع مسطرد لبحث مستجدات أعمال التطوير والجاري تنفيذها بتكلفة 90 مليون جنيها ضمن خطة المحافظة لتطوير وتوسعة المنطقة بالكامل وعمل طريق حضاري يخدم المواطنين وشركات البترول بالمنطقة.
أشرف المحافظ على أعمال نقل كابلات الكهرباء والمرافق مطالبًا بتكثيف العمل والمعدات للانتهاء من نقل جميع الكابلات والمرافق للبدء في توسعة ورصف الطريق .. كما تفقد المحافظ الموقع المقترح لنقل سوق الجملة بحي شرق شبرا الخيمة بحضور الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس الحي والذي تم تجهيزه وتمهيده على مساحة 10 آلاف متر وأزالة جميع الإشغالات الموجودة به وأصبح جاهزًا لنقل السوق إليه .
كما تم التنسيق مع اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبيه لمتابعة لإزالة السوق القديم على ترعة الإسماعيلية وتسليم الموقع للشركة القائمة على تطوير المنطقة لصالح المواطنين .

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