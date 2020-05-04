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سقوط  كلبوظه وكلبش بسلاح ومخدرات

سقوط  كلبوظه وكلبش بسلاح ومخدرات

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

تمكنت مباحث القليوبيه من ضبط عنصرين خطرين بحوزتهما سلاح ومخدرات .
تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبيه أخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائيه بالقليوبيه بقيام المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخييمه بضبط المتهم أحمد ط أ 27 سنه

وشهرته (كلبوظه) وبحوزته بندقيه خرطوش بها 8 طلقات وكميه من الأستروكس المخدر بقصد الأتجار كما تمكن المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب بضبط محمود ع أ 27 سنه عاطل وشهرته (كلبش) مقيم قليوب البلد دائره القسم وبحوزته فرد خرطوش محلي و2 طلقه خرطوش وكميه من الحشيش بقصد الأتجار .
أخطرت النيابه للتحقيق .

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