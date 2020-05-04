د أمل قنصوة تكتب.. في ذكرى النصر يد تبنى ويد تحمل السلاح

سيظل شهر رمضان المبارك يحمل ذكريات غاليه في نفوسنا جميعا فمن غزوة بدر ومعركة القادسية إلى حطين وعين جالوت والعاشر من رمضان، جاءت أيام لا ينسى التاريخ انتصاراتها في هذا الشهر الكريم، ففي العاشر من رمضان عام ١٣٩٣ هجرية / السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، حيث الانتصار الأعظم فى تاريخ مصر، التى لم تكن مجرد حرب عابرة فى تاريخ العسكرية المصرية المليئة بالبطولات، بل كانت حدثا فريدا من نوعه أثار العالم أجمع، حيث شهد هذا اليوم أكبر الانتصارات المصرية والعربية، وتمكن المصريون من عبور قناة السويس، أكبر مانع مائى فى العالم، وتحطيم دفاعات خط بارليف الحصينة. وتلقى العدو ضربة قاسية تحطمت فيها أسطورة الجيش الذى لا يقهر.

لقد تحمل المصريون ما يفوق تحمل البشر العادى على الصبر، ودفعنا من دماء أبنائنا ومن مدخراتنا المالية وجهدنا وطاقتنا لتدبير حتى أبسط الشئون اليومية العادية ما يفوق الاحتمال العادى بمراحل، املا في تحقيق النصر وترسيخا لكل معانى الوطنية التي عاشها أبناء الشعب المصرى العظيم الذين توحدوا نحو هدف واحد وهو تحرير الأرض وحماية العرض حيث اصطف الشعب بأكمله خلف القوات المسلحة الباسلة.

أن تحرير الأرض واستعادة الكرامة كانت نتاج إرادة صادقة لجيش باسل، وشعب أصيل، حيث جسدت حرب العاشر من رمضان ملحمة ضربت فيها أروع الأمثلة في البطولة والفداء، ولا زالت تؤكد على أن الجيش المصرى هو درع الوطن وسيفه وقت الحرب، والسند والمعين وقت التنمية بالإسهام فى المشروعات القومية، ودعمه الصادق لكل أجهزة الدولة وقت الأزمات.

وبهذه المناسبة العطرة علينا جميعا أن نتحلى بروح العاشر من رمضان فى مواجهة التحديات والمؤامرات وجماعات التطرف والإرهاب، وهذا النصر رسم للدولة المصرية استراتيجية للتنمية والتقدم، وبث فى نفوس شعبها العريق الأمل، وحفزهم على العمل والبناء والإنتاج، ورسخ فى نفوسهم قيمة الانتصار على التحديات فى الاقتصاد والتعليم والصحة ومكافحة الفساد، ونشر التعاون والوحدة بين أبناء الوطن الواحد، والأخذ بالأسباب والتخطيط الدقيق وبذل الأنفس والأموال كان سببًا رئيسيًّا فى انتصارات العاشر من رمضان التى تعد نقطة فارقة فى العسكرية المصرية.

حفظ الله الوطن وحفظ الله قواتنا المسلحة الباسلة التي تؤكد دائما بانها هي اليد التي تبنى والتي تحمل السلاح تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى