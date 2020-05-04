اشرف العبد بجامعة حلوان بدون” الحظر والمحظور فى زمن الكورونا” لمهاجمة طلب العلم

السيد يوسف

قال الدكتور ” أشرف العبد ” رئيس قسم الجغرافيا بجامعة حلوان عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ” نحن فى زمن الحظر والمحظور ” واصفاً بذلك اجتماع القائمين على مناقشة الرسائل التعليمية التى تحمل درجه الماجستير والدكتوراه ، حيث أكد ما دونه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن من تعليمات قرار الحظر بأن لا يتواجد اجتماعات أو تجمعات بشرية لا تزيد عن عشرة أفراد .

ومن جانب آخر وصف انعقاد الجلسات مناقشة الرسالة العلمية بأنها جلسات ملاكي وحكمها سيكون ملاكي وقراراتها ملاكي وفقاً للاهواء والمجاملات لبعض الطلاب والطالبات الحاملين لتلك الرسائل العلمية بدرجه ماجستير ، مشيرا إليهم بأنهم دماء الضمير فى قراراتهم ، وهذا ما ندد بها الكثير من المتابعين لحسابة الشخصي من طلاب ودكاترة ومدرسين بالجامعة حلوان ، مؤكدين أن ما ذكره الدكتور أشرف العبد ما هو إلا وصف كاذب ويحمل افتراء وبهتان للدكاترة المشرفين على تلك الرسائل العلمية والطلبة أيضا ،، قائلين إن طلاب العلم ليس بينهم راشي والمشرفين عليهم ليس بنهم مرتشي ،، مؤكدين على أنهم قيمه وقامة كبري تهدف إلى تخريج جيل جديد يعمل من أجل الوطن والمواطنين ويهدف إلى تنمية وتطوير المجتمع بعلمه الذي تعلمه على أيدي شرفاء من قامات التعليم العالي .

وأوضح العديد من المتابعين للدكتور أشرف العبد ، أنه اتخذ من ازمه كورونا المستجد ستار يهاجم به حملة الرسائل العلمية والمشرفين عليها ، وذلك لتحقيق أهداف غير معلنه .