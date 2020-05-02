محافظ القليوبيه يقوم بجولة مسائية مفاجئة بقرى مراكز كفر شكر وبنها

لمتابعة الالتزام بحظر التجوال وأعمال النظافة

تفقد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة قرى كفر الجزار وورورة بمدينة بنها ثم توجه لمدينة كفر شكر للاطمنئان على تطبيق حظر التجوال يرافقه اللواء/ خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة

وأثناء جولته تلاحظ تواجد محلات مفتوحة وعدد من المواطنين مترجلين فى الشارع، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحظر بالتنسيق مع مديرية الأمن.

وقد شدد السيد المحافظ خلال جولته على ضرورة رفع القمامة أولا بأول والاستفادة من فترة حظر التجوال فى قيام المراكز والمدن والأحياء بحملات تطهير ورفع القمامة.

مؤكدا أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لتنفيذ تكليفات الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد .