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مايا دياب تفضح المستور وتؤكد معرفتها بمقلب “رامز مجنون رسمي” قبل التصوير

أثارت  الفنانة اللبنانية مايا دياب ضجة كبيرة بعدما أعلنت عن مفاجأة من العيار الثقيل عن برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي كانت ستكون أحد ضيوفه لولا فيروس “كورونا”.

وأوضحت مايا خلال لقاء لها عبر البث المباشر من  برنامج “ساعة وحدة” مع الإعلامي اللبناني علي نجم، عبر “اليوتيوب”، أنها كانت تعلم عندما تم دعوتها للظهور في البرنامج بأنه مقلب من مقالب رامز جلال ولكن لاتعلم تفاصيله.

وأكدت  أن  فيروس كورونا كان سبباً في امتناعها عن التصوير، خوفًا من عدم اللحاق بالطيران العائد من الإمارات إلى لبنان، وخوفاً من العزل الصحي.

وقالت: “كنت راح أكون واحدة من الضيوف وتصويري كان يوم الاتنين.. وفي لبنان كانوا هيقفلوا المطار يوم التلات فكنت خايفة اروح اتحجر في دبي.

وأضافت: “وانا واخدة الإجراءات الوقائية في المنزل وخايفة على بنتي وعيلتي وأمي وخايفة أرجع لبنان اتحجر 14 يوم”، “كنت عارفة انه برنامج رامز أكيد .. بس ما كنت عارفة نوع المقلب”.

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