حزب الاحرار الاشتراكيين يحذر من التعامل مع حلمي دره مرشح قائمةالاخوان الارهابية بدمياط في شوري 2014 واخرين من اعوان الجماعة المحظورة

كتبت بسنت طارق

حذر الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين من التعامل مع المدعو محمد حلمي درة امين عام حزب الاحرار بدمياط سابقا والمفصول من جبهة المرحوم حلمي سالم في 19- 4-2013 من اي عمل حزبي منسوب لحزب الاحرار .

وكانت لجنة شئون الاحزاب السياسية قد تسلمت اخطارا بفصله ومعه مجموعة منهم من هم اعوان الجماعة الارهابية وتعاملوا معها ضد الدولة المصرية ابان حكم الجاسوس مرسي .

اكد طارق درويش ان حلمي سالم قد فصل حلمي درة من منصب القائم باعمال الامين العام لخروجه علي الالتزام الحزبي وعمل مؤامرات عليه وارتباطه بجماعة الاخوان الارهابية ودعمها بدمياط .

واشار رئيس حزب الاحرار ان حلمي دره ترشح علي قائمة الاخوان الارهابية بانتخابات الشوري بدمياط عام 2014 تحت رقم 34 وبالتالي لايجوز لهذا الشخص ان يمارس عمل حزبي داخل حزب الاحرار لسببين الاول انه مفصول واخرين ولم يطعنوا علي قرارات فصلهم فضلا عن ثبوت توقيع درة وكريم نصر الدين علي اوراق استلام مبالغ مالية من حلمي سالم مبلغ 5 الاف جنيه لكل منهما وكذلك ثوقيعهما علي ما سمي المجلس الدائم المزعوم عقده في 22-8-2010 والذي تسلمته ايضا لجنة الاحزاب السياسية .

وقال طارق درويش رئيس حزب الاحرار ان حكم المحكمة الادارية العليا والذي صدر بإعتبار جماعة الاخوان الارهابية جماعة محظورة يمنع درة مرشح الجماعة من ممارسة اية عمل سياسي حزبي بوصفه كان معاونا لجماعةارهابية اصابت الوطن باضرار بالعة ومازالت ترتكب الجرائم الارهابية في حق الوطن والابرياء ..

واضاف طارق درويش ان حلمي دره سبق ان وقع علي اوراق خاصة لخلق نزاعات داخل الحزب لتحقيق مأرب شخصية ومعه كريم نصر الدين واخصها التوقيع لصالح ياسر رمضان ومدحت نجيب و رجب هلال حميدة وحلمي سالم وان تلك التوقيعات موجودة بتواريخ مختلفة لدي لجنة الاحزاب وهو ما يضع درة في مسئولية المشاركة في محاولة تدمير حزب الاحرار عن عمد.

وان دره لم يكن مدرج اسمه في اوراق المؤتمر العام المنعقد في 23 -2- 2006 والذي قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 66 بصحتة ونفاذه وبالتالي يثبت قانونا عدم صلته بحزب الاحرار وانه لم يعين من جانب رئيس الحزب طارق درويش في الفترة من 2006 حتي 2013 .وهي الفترة التي اشرت بها لجنة الاحزاب السياسية في سجلاتها ان درويش رئيس الحزب وذلك بالقرار الصادر في 4-8-2019 .

وقال درويش ان حلمي دره واخرين ممن ليسوا اعضاء بحزب الاحرار يحاولون القفز علي احكام القضاء وعمل نزاعات جديدة بالحزب حسب افكارهم التي تعودوا عليها ويوهم دره اعوانه انه الامين العام للحزب بالمخالفة للقانون والمؤتمر العام 23-2-2006المقضي بصحتة ونفاذة قضائيا بحكم بات ونهائي وتم تنفيذه من جانب لجنة الاحزاب وثبوت فصله بتوقيعه لمن فصله (حلمي سالم في 19-4-2013).

https://www.youm7.com/story/2012/1/24/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89/585887?fbclid=IwAR27imYnOArvXxHi67PhhUOkGHtS9Ibr7fGmthayJ57H4PKoiajDUm5WFfU