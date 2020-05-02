بلاغ لمحافظ القليوبية والرقابة الادارية والنيابة الادارية والمحامى العام للقليوبية :

ضد الدكتور عبدالرؤف مدير عام العلاج الحر بمديرية الصحة بالقليوبية حيث ان مستشفى اول مايو التى كانت تعمل ملئ السمع والبصر وتوقفت بطلب من نقابة السائقين بالقليوبية ثم سعت النقابة لاحضار مستثمر كبير ليستأجر المستشفى وطالب بذلك بل وسعى اليه كثيرا المحافظ السابق الدكتور علاء عبدالحليم والذى زار المستشفى بنفسة ورافقة الدكتور حمدى الطباخ مديريرية الصحة بالقليوبية والدكتور عبدالرؤف مدير العلاج الحر بالمديرية ولم يبدى اى احد اعتراضه على عمل المستشفى وقتها بل اكدوا انهم سيسعون لتذليل اى عقبات .. وبدون الدخول فى تفاصيل حضر

المستثمر وبدأ العمل بالفعل فى المستشفى وقارب على الانتهاء وتبقى مرحلة الاجهزة والتى تحتاج فقط صورة طبق الاصل من ترخيص المستشفى فقط فقط فقط الا ان الدطتور عبدالرؤف على مدار اكثر من شهرين يلف ويدور ويتلاعب بالمستثمر بطريقة تثير شك وريبة الجميع .. خاصة ان الجميع يعلم مستوى الخدمة الصحية بالقليوبية وغلق معظم مستشفياتها او ربما لعبة المصالح للمستشفيات الخاصة هى التى تسير الامور وتحكمها .. لذا لابد من تدخل اللواء عبدالحميد الهجان والرقابة الادارية والنيابة الادارية والعامه