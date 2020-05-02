النيابة تطلب تحريات الأمن الوطني بواقعة منتحل صفة النائب العام

طلبت النيابة العامة بعد إرشاد المتهم من تسجيل الدخول إلى الحساب المنتحل بصفة النائب العام الذي اصطنعه المتهم بعد مطالعة بياناته وما يحويه قررت واستكمالًا للتحقيقات طلب تحريات قطاع الأمن الوطني حول الواقعة، وندب مختص فني بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لفحص الحساب المصطنع لإعداد تقرير مفصل حول بيانات القائم على التدوين فيه وإدارته، وتشكيل لجنة من البنك المركزي المصري للاطلاع على الحسابات الخاصة بالمتهم لبيان أرصدتها والتحركات المالية الطارئة عليها وأسماء المتعاملين بها.

وكان قد أمر النائب العام بحبس متهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ حصر تحقيق استئناف القاهرة لاتهامه بالتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية بذلك، وشروعه في التوصل إلى الاستيلاء على نقود بالاحتيال لسلب بعض ثروة الغير باستعمال طرق احتيالية هي اتخاذه اسم كاذب وصفة غير صحيحة، واصطناعه حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعي نسبه زورًا إلى شخصٍ طبيع واستخدمه