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عبد النبى ينعى شهداء الوطن “وداعا يامن تدافعون عن الأرض والعرض” لقائنا فى الجنة بإذن الله

عبد النبى ينعى شهداء الوطن “وداعا يامن تدافعون عن الأرض والعرض” لقائنا فى الجنة بإذن الله

نعى الاستاذ وائل عبد النبى مساعد آمين التدريب والتثقيف بالقليوبية لحزب مستقبل وطن بالقليوبية و مدير العلاقات العامة للمجلس الوطنى للشباب شهداء الوطن الذين استشهدوا اليوم على يد الارهاب الغادر والجبان

وقال عبد النبى وداعا شهداء الوطن يامن تحكون الارض والعرض وسبق وكتب على صفحته الرسمية عبارة “شهدائنا فى سينا حاميين اراضينا”

وتحدث قائلا لدى إحساس ان هذه العملية جأت ردا على فضح هؤلاء الجبناء عن طريق قصة حياة الشهيد المنسى والتى تطرق لها مسلسل الاختيار وبعد تجمع الشعب المصرى لهذا العمل لحبهم لجيشهم العظيم حلمى الارض والعرض

واكد ان هذه العمليات ماهى الا بداية النهاية لهؤلاء وان مصر وابنائها لم ولن يستسلموا ابدا وهناك رجال يضحون بارواحهم فداء لهذا الوطن

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