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رضوى الشافعى تنعي شهدائنا الابطال من القوات المسلحة

رضوى الشافعى تنعي شهدائنا الابطال من القوات المسلحة

نعىت الكاتبة الصحفية رضوى الشافعى الصحفية بالاهرام وعضو مجلس إدارة نادى بنها الرياضى شهداء القوات المسلحة شهداء كمين تفاحة بمنطقة بئر العبد الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن والحفاظ على أمنه وأمانه واستشهدوا جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة .

.ومؤكدة على أن الوقوف بجانب الجيش والشرطة في هذه الاوقات واجب وطني لكل ابناء الشعب المصرى للقضاء على الإرهاب وداعميه من الخونة والتكفيرين

واضافت بأن هذه المحاولات الخسيسة لن توهن عزيمة الشعب في التصدي للإرهاب البغيض الذي يستهدف زعزعة أمن الوطن والمساس باستقراره وأن الحق والخير والعدل سينتصر على الباطل والشر والظلم. .

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