سقوط عصابة المنتقبين بكاميرات معرض سيارات وبحوزتهما سلاح روسي

لعبت الصدفة الدور الفعال في القبض علي عصابة من المنتقبين المتخصصين في ارتكاب اعمال اجرامية حيث تعرف عليهما الأهالي من خلال ظهور كاميرات احد معارض السيارات يديره ايمن درويش بشارع احمد حلمي بجوار البنزين القديمة بمنطقة المحطة التابعة لقسم اول شبرا الخيمة .

كان صاحب المعرض قد شاهد اثنين يرتديان النقاب وأثناء سيرهما شاهد احدهما يرتدي جزمة رجالي ويسير بطريقة تلفت الانتباه علي الفور قام بإخطار والاتصال هاتفيا بأحد المخبرين السريين بناحية كلية الزراعة مؤكدًا اشتباهه في المنتقبين اسرع المخبر السري بملاحقة المشتبه فيهما وتمكن من القبض علي احدهما و بحوزته سلاح ناري روسي و فر الثاني هاربا و بمطاردة الأخير تمكن الأهالي من القبض عليه وتسليمه للشرطة .

رصدت كاميرات معرض السيارات الشخصيين اثناء سيرهما قبل ارتكابهما احدى الجرائم وكشفت التحريات الأولية ان الشخصيين يحملان كيس بلاستيك بداخله سلاح روسي و سولتيب لاصق و سلاح ابيض.

وان هذه المضبوطات كانت ستستخدم ف جرائم قد لا يحمد عقباها.