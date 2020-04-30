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سقوط عاطل بحوزته 15 فرش حشيش بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، من القبض على عاطل و بحوزته سلاح ناري وكمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار بناحية عزبة رستم دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة.

تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا بضبط المدعو “على  ا   س”، 28 سنه عاطل ومقيم شارع أبو طالب، عزبة رستم، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة وبحوزته سلاح نارى فرد روسى محلى الصنع، عدد 5 طلقات من ذات العيار، عدد 15 فرش من مخدر الحشيش تزن حوالي 1.500 كيلو جرام، مبلغ مالى 25600 جنيه، وعدد 4 هاتف محمول .

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الناري لحماية تجارته والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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