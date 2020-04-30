السعيد ما يشاهده المواطن ببرنامج رامز لا يمت للفن بصله

وائل عبد النبى

صرح عضو مجلس النواب الدكتور نضال السعيد وكيل لجنة الثقافة و الإعلام و الآثار بمجلس النواب بإن المجتمع المصري يمتلك منظومة للقيم والأخلاق لم يخرج عنها يوما ما .

وأكد ان ما يشاهده المواطن ببرنامج “رامز مجنون رسمي” و بعض المسلسلات والإعلانات الهابطة والتي لا تمت بصلة للإبداع والفن الذى نريده ان يدخل كل منزل بمصر موضحًا: “حتى لا يخرج علينا دعاة الحرية والإبداع مدافعين عن محتوى ما يقدم

ورفض السعيد، ما يقدمه الفنان رامز جلال على أحد القنوات خلال شهر رمضان، واصفا ما يحدث بأنه سادية وتعذيب للضيوف.

وتسأل د نضال السعيد: “كيف يخرج علينا برنامج يحمل اسم “مجنون رسمي”، وكأننا ندعو إلى تقنين الجنون، الذي يعتبر حالة مرضية في الأساس، كأنه حالة عادية من المفترض تعميمها بين الشباب”

وأكد السعيد أن التليفزيون المصري والقائمين علي الإعلام المصري لديهم من الكوادر والإمكانيات ما يمنحهم القدرة على تقييم ما يقدم على الشاشة المصرية قبل، وأثناء، وعقب عرضه، مضيفا إنه لابد من وضع قواعد وأسس لا يخرج عنها كل ما يقدم على الشاشة. وألمح إلى أنه إذا كان لدينا القدرة على تقديم مثل هذه الأعمال الراقية، فان ذلك لا يمنع وجود برامج تدخل البسمة والضحك للأسرة بعيدا عن الإسفاف والابتذال، مؤكدا أن الفرق بين الإبداع والإسفاف “شعرة واحدة”.

وشدد السعيد أن موقف البرلمان المصري تجاه هذه البرامج لا يتجزأ عن موقف المواطن في الشارع، لافتا إلى أننا نقوم بترجمة ما يعانيه المواطن من أزمات ومشكلات ونقلها للمسئولين.

وأوضح أن المجلس سوف يبحث من خلال لجنتي الشكاوى والاقتراحات ولجنة الإعلام والثقافة الآثار، طلبات الإحاطة الخاصة بشكاوى برنامج “رامز مجنون رسمي”، والشكاوى الخاصة بإعلان أحد المنتجات القطنية، ورفع التقارير إلى الجلسة العامة المقرر انعقادها الأحد المقبل لمناقشة القائمين على الإعلام عقب استدعائهم.

و أكد وكيل لجنة الثقافة و الإعلام و الآثار بمجلس النواب أننا نريد استعادة القيم التي تحملها الشخصية المصرية على مر العصور و تجمع افراد الاسرة على الفن الهادف و رسالة الفن التي كانت ومازالت تقدم في صورة برامج ودراما مختلفة .