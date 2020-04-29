بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

التضحيات والبطولات التي قدمها الشهيد العقيد احمد المنسي للدفاع عن الوطن وصون عزته ستظل عالقة في الاذهان لصورة حقيقية لبطل تفاني في الفداء واعطي المثل الرائع للعطاء ولذلك فهذا البطل المنسي غير منسي في ذاكرة شعب يقدر بطولات اولاده العظماء والذين ستظل دمائهم الذكية عبيرا يفوح في ربوع الارض معبرا عن قامات ضحت وناضلت من اجل حماية مصر من براثن الغذر والارهاب ومازالت هذة الدماء العاطرة تذكرنا بشجاعة الابطال في ملحمة الانتصار علي اعداء مصر في اكتوبر 1973 ومعارك العزة ورفض الاستسلام في حرب الاستنزاف .

سيظل المنسي مثلا حيا لكل جندي وضابط مصري في الجيش او الشرطة ضحي بدمه في سبيل الدفاع عن عزة الوطن وكرامته وسلامة اراضية .لم يكن المنسي فقط هو البطل الوحيد في سجل التضحيات والفداء لكنه واحد من سطروا وجسدوا المعني الحقيقي للذواد عن الارض والعرض .

مصر تلد في كل يوم ابطال يؤمنون بالحرية والقضاء علي كل صور الغطرسة والاستعمار ويؤمنون بان الدفاع عن تراب الوطن اسمي رسائل الشهادة والموت في سبيل الله .

المسلسل الذي يعرض الان باسم الاختيار اكد بما لايدع مجالا للشك ان البطل المنسي كان نموذجا حيا للانسانية والتواضع وكذا تفعيل مفهوم صلة الرحم و الاخلاق وكلها شواهد ترسخ البنيان الحقيقي لشخصية مصرية تربت علي قيم مجتمعية صارت في عصرنا حالي تمثل الندرة .

لقد اختار المنسي لنفسه الطريق الي الجنة واختار لوطنه العزة والصلابة والكرامة غي حين اختار الكلب الخائن هشام عشماوي طريقا الي نار جهنم وبئس المصير بحمق افكاره الارهابية التي بنيت علي مفاهيم لاتمت بالدين الاسلامي وتعارض مقاصد شريعته السمحاء التي ترسخ قيمة الحفاظ علي الانسان ودمه وماله .

وستبقي رائحة دم الشهداء في كل جنبات الوطن عبر التاريخ رصاصات مميتة وقنابل موقوتة تنفجر في وجوه كل المتربصين به سواء كانوا ارهابين او مجرمين او خارجين علي القانون او مستعمرين .

مثل هذة المسلسلات تسلط الضوء علي تضحيات كبيرة قدمها خيرة شباب الوطن من اجل ان نعيش نحن في سلام وامان ولذلك ينبغي ان نزيد من حجم انتاج هذة الاعمال الفنية التي تثير حماسة الصغار وتنمي بداخلهم فكر حب الوطن والحفاظ علي ذرات ترابه بالجهد والدم .

وسبق مسلسل الاختيار فيلم الممر والرصاصة لاتزال في جيبي وعدد من الاعمال الفنية الرائعة التي تجسد بطولات عظيمة لشعب لايعرف سوي الانتصار في معارك الحرب والبناء والتعمير .

واذ استغل تلك السطور لكي ابعث بباقة ورد وشهادة تقدير لكل من ضحوا بدماءهم ودفعوا حياتهم ثمنا لحريتنا وارسل هذة الباقات والشهادات المدموغة بحب الشعب وتقديره للشرفاء لكي ارسالها ايضا الي الرئيس السيسي وابطال الجيش ورجالات الشرطة الذين يضعون حياتهم رهن الفداء والتصحية للحفاظ علي الام الكبيرة مصر.