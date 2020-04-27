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عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم الاثنين في محلات الصاغة

انخفضت أسعار الذهب في محلات الصاغة ألبوم الإثنين

 في أول تعاملات  ايام الأسبوع  الإثنين، مع تخفيف الإجراءات الإحترازية واعادة فتح محلات الذهب وفقًا للمواعيد الجديدة، ليتراجع سعر جرام الذهب بنحو 5

شعبة الذهب:
مواعيد العمل الجديدة لمحلات الذهب
أعلنت الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات عن مواعيد العمل الخاصة بمحال الصاغة خلال شهر رمضان، ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء بأن العمل في محلات المجوهرات سيبدأ من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساءً. 
وأكد إيهاب واصف الأمين العام للشعبة أن الإجازة الأسبوعية لمحال الصاغة سيكون يوم الأحد في أغلب الأسواق.
وسجلت اسعار الذهب في  محلات   الصاغة
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 857.25 جنيهًا
جرام الذهب عيار 21 سعر 750  جنيهًا
جرام الذهب عيار 18 سعر 642.75 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب 6,000 جنيهًا
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