الهجان .. يقوم بجولة مسائية مفاجئة بمدينة بنها لمتابعة الالتزام بحظر التجوال

الهجان ه يقوم بجولة مسائية مفاجئة بمدينة بنها لمتابعة الالتزام بحظر التجوال

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاحد مدينة بنها لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا ، وكذا مستوى النظافة العامة ، والإشغالات المخالفة ، ورصف اطرق مشددا على المتابعة اللحظية للاطمئنان على الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التجوال حفاظا على صحة المواطنين.

وخلال الجولة قام بتفقد شوارع مدينة بنها حيث تلاحظ بعض المواطنين مترجلين فى الشارع وعلى الفور تم بالتنسيق مع مديرية الامن واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للحظر

كما تابع المحافظ اثناء الجولة اعمال الرصف وانشاء بلدورات بشارع كليه التجارة ضمن خطه المحافظة لتطوير وتوسعه الشارع ورصفه لاعتباره محورا مروريا هاما لمدينة بنها حيث وجه المحافظ بسرعه انهاء الاعمال والتواصل بشكل مستمر مع المحافظة لتذليل ايه عقبات لسرعه تسليم الطريق، كما تابع السيد المحافظ اعمال رفع القمامة يرافقه اللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد للمحافظة

وقد شدد السيد المحافظ خلال جولته على ضرورة رفع القمامة اولا باول ورفع الاشغالات والاستفادة من فترة حظر التجوال فى قيام المراكز والمدن والاحياء بحملات النظافة والتطهير

مؤكدا أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لتنفيذ تكليفات الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد .

ويهيب المحافظ بجميع المواطنين بالالتزام بالمنازل وتطبيق كافة القرارات الاستباقية الاحترازية التى اتخذتها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطن.