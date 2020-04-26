تعرف علي إمكان الاصابة بمرض كورونا بالقليوبية
يان رسمي بحالة الإصابة بمرض كورونا بالقليوبية
القليوبية الليلة :ظهور 19 حالة إيجابية جديدة منهم 3 أطفال وتم حجزهم رسميا في الحجر الصحي
-حالة :لموظف 45 سنة الشموت مركز بنها
-حالة :لممرض عمره 25 سنة مقيم جمجرة مركز بنها
-حالة :لسيدة 49 سنة ربة منزل مقيمة منشية النور بنها
-حالة : لموظف 52 سنة مقيم كفرشكر شارع. الحاج ابراهيم
-حالة : لسيدة 32 سنة مقيمة مرصفا مركز بنها
-حالة :لربة منزل 28 سنة مقيمة شارع بلال بن رباح كفرالجزار مركز بنها
-حالة : عامل 41 سنة مقيم ميت حلفا مركز قليوب
-حالة : عامل 32 سنة كوم أشفين مركز قليوب
-حالة : لسيدة 52 سنة مقيمه رمادة مركز قليوب
-حالة : لسيدة 28 سنة شبين القناطر المساكن الجديدة
-حالتين : لطفلين 7 سنوات و11 سنة بهتيم كانوا مخالطين لحالات إيجابية
-حالة : عامل 36 سنة مقيم سندوة مركز الخانكة
-حالتين : لممرضة 30 سنة وسيدة 27 سنة مقيمين بهادة مركز القناطر
-حالة : لموظف 34 سنة مقيم منشية الجبل الأصفر الخانكة
-حالة : لطفلة 10 سنوات مقيمة شارع داير الناحية سيدي عبدالله بهتيم
-حالة : لطالب جامعي عمره 20 مقيم كفررمادة
-حالة :لموظف 37 سنة مقيم بهادة مركز القناطر
-حالة : عامل 55 سنة الخصوص شارع علي ابراهيم