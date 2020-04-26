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استجابة لما نشر بالتايم المصرية حل مشكلة الغاز بعزبة علاء الدين بمركز طوخ (شكرا رئيس الوزراء و وزير البترول )

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نتقدم لمعالي سيادتكم بخالص الشكر والتحية والاحترام والتقدير لما نشر بموقع وجريدة التايم المصرية الموقرة بعنوان استغاثة لرئيس الوزراء ووزير البترول من اهالي عزبة علاء الدين بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية بشأن توصيل خطوط الغاز الطبيعي لاهالي عزبة علاء الدين بطوخ باالقليوبية

نتشرف باان نرسل لمعالي سيادتكم باانة اليوم الموافق الاحد 26/4/2020 تشرف اهالي عزبة علاء الدين بطوخ باالقليوبية بحضور السيد المهندس جمال عبدالظاهر مدير ادارة المساحات والرسم بشركة غاز مصر وسيتم غدا اخذ التصوير والمساحات وبعد ذلك سيتم عمل معاينات ومقايسات علي جميع منازل اهالي عزبة علاء الدين

بطوخ باالقليوبية وسيتم قريبا جدا بدء العمل بمشروع توصيل خطوط الغاز الطبيعي لاهالي عزبة علاء الدين بطوخ باالقليوبية من قبل شركة غاز مصر الموقرة هذا ما صرح بة السيد المهندس جمال عبدالظاهر مدير ادارة المساحات والرسم بشركة غاز مصر الموقرة اليوم الاحد 26/4/2020

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