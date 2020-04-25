هام وعاجل .. توضيح من وزارة التنمية المحلية بشأن مطاعم الفول والطعمية

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية: إن قرارات الدولة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تسيير على كافة المحال التجارية بما فيهم مطاعم الفول والطعمية.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية في تصريحات صحفية ، مساء أمس الخميس، أن الهدف من الإجراءات هو تعديل سلوكنا كمواطنين قبل الحظر، وهو التحدي الأخطر من مدة الحظر نفسها.