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هام وعاجل .. توضيح من وزارة التنمية المحلية بشأن مطاعم الفول والطعمية

تبدأ من الساعة 9 مساء.. الحكومة تعلن مواعيد الحظر الجديدة في رمضان
كشف  الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية: إن قرارات الدولة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تسيير على كافة المحال التجارية بما فيهم مطاعم الفول والطعمية.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية في تصريحات صحفية ، مساء أمس  الخميس، أن الهدف من الإجراءات هو تعديل سلوكنا كمواطنين قبل الحظر، وهو التحدي الأخطر من مدة الحظر نفسها. 
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، عدد من الإجراءات التي تنفذ خلال شهر رمضان المبارك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، ومنها تخفيف الحظر الكلي الجمعة والسبت للمحال وفتح المراكز التجارية والمحال حتى الـساعة الخامسة مساءً بدءا من غد الجمعة.
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