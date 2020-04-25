مواطن يفتعل جرائمه ضد المواطنين فى غياب المسئولين بالجهاز التنفيذي المحلي بطوخ

كتب السيد يوسف

إستنفار تام فى أجهزة الدوله لمجابهة العدو الخفي الذي يستهدف المواطنين حتى الموت ( فيروس كورونا المستجد)، ومن جانب آخر يقوم الجهاز التنفيذي المحلي لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية بمساعدة جزارين واصحاب حظائر جمال ومواشي، والخارجين عن القانون على تنفيذ جرائمهم الصحية ضد الأهالي بمنطقة الاجهوري خلف مجلس مدينة طوخ ، بصنع وتصدير الفيروسات القاتله للمواطنين .

قال” أ . م ” من أحد الأهالي المتضررين، يقوم جزار يدعي ” م . خ ” بشارع الاجهوري بوضع جمال ومواشي بنهر الطريق العام ، مما جعل الشارع ملك خاص له دون النظر إلى المواطنين الآخرين بأن لهم حق فى الطريق العام ، وأكد على أنه تم تحرير عده محاضر من الجهات المختصة بذلك ، ولكن دون جدوي وكأنها حبر على ورق لارضاء الأهالي فقط دون تفعيل إجراؤها فعلياً ، وأوضح قيام الجزار باختراق كل القوانين والأعراف وتجاهل الجهات الحكومية وكأنهم شركاء النجاح فى تلك الجريمه .

قالت ” س . ج” الجزار استغل الشارع بوضع عدد من الجمال والمواشي وكأنه أصبح حظيرة خاصة ملك له ، مصدراً بشكل مباشر كل الأمراض الفيروسية والمعديه الخطيرة الناتجة عن انتظار تلك الحيوانات لمدة طويلة ،بالاضافة إلى الروث والنفايات التى تنتج روائح كريهه تخترق صدور الأطفال وكبار السن مما جعلتنا من أصحاب الامراض المزمنه واصبحنا على حافة الموت .

طالب الموطنين محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان بضرورة ايقاف المهزله من المسئولين عن أرواح المواطنين فى عدم تفعيل وتنفيذ القانون والإجراءات المشددة فى حماية المواطنين لكل المخالفين .