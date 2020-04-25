سقوط عبير» في ارتكاب الحرام مع الشباب في شبرا الخيمة

تمكن رجال مباحث قسم شرطة أولا شبرا الخيمة من، القبض على ربة منزل احترفت بيع وترويج المواد ا لمخدرة على الشباب المتعاطين بعزبة عثمان.

وردت معلومات إلى المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أولا شبرا الخيمة من أحد المصادر السرية تفيد قيام «عبير.خ.ع» 43 سنة، ربة منزل، مُقيمة بعزبة عثمان بدائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة.

بإجراء التحريات اللازمة، تبيّن صحة المعلومات، وأضافت أن المُتحرى عنها تتخذ من محيط مسكنها مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهمة وبتفتيشها عثر بحوزتها على 67 قرص مخدر، ومبلغ مالي قدره 460 جنيهًا، وهاتف محمول، وسلاح أبيض عبارة عن «مطواة».

وبمواجهتها بالمضبوطات، أقرت بحيازتها للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بزبائنها، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتها الآثمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واصطحابها لديوان القسم، وجارٍ عرضها على النيابة العامة؛ لتتولى التحقيق.