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سقوط عاطل وبحوزته كيلو من مخدر الفودو بالقليوبية ٠

نجح ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة التابع لمديرية أمن القليوبية ، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الفودو بقصد الإتجار بناحية بهتيم، دائرة القسم .

تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بضبط المدعو “احمد ح   ع”، وشهرته “حرباية” 29 سنه عاطل ومقيم مدينة الزهور، بهتيم، دائرة القسم، وبحوزته كميه من الفودو المخدر تزن حوالى 1 كيلو جرام، ومبلغ مالى 1185 جنيه و 2هاتف محمول .

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.  

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