د أمل قنصوة تكتب.. الاختيار بين الوطنية والخيانة

شاهدت بالأمس الحلقة الاولى من مسلسل الاختيار الذي يجسد قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة، بلحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي، الذي يلعب دورة الفنان أحمد العوضي، وتذكرت خلال هذا المشهد كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى حينما قال فى خطابه فى أكتوبر 2018، “ياترى الفرق بين هشام عشماوى ايه، وأحمد المنسى ايه.. ماهو ده إنسان وده إنسان .. وده ظابط وده ظابط.. والاتنين كانوا مع بعض فى وحدة واحدة.. حد خان والتانى استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ

على الدولة المصرية.. ده بنبصله بملء العين.. والتانى عاوزينه علشان نحاسبه.

ان مسلسل ” الاختيار ” هو عمل درامي وملحمة وطنية تجسد بطولات الجيش المصرى والتضحيات العظيمة التى يقدمها ، متمثلة فى بطل العمل الشهيد ” أحمد المنسى ” قائد الكتيبة 103 صاعقة الذى استشهد في كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وان العمل يُظهر العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل والذى قدم روحه فداء للوطن .

المسلسل يعتبر مواجهة بين الحق والباطل وبين الوطنية والخيانة، فالخيانه هي الخيانة ؛ مهما تعددت أشكالها وألوانها وطرقها وأسلحتها! ولكن ما يفرضه الواقع المصري علينا الآن ـ وما نعيشه من مواجهة صريحة مع الإرهاب وأعوانه في الداخل ـ يفرض ضرورة الانتباه واليقظة والضرب بيدٍ من حديد على كل الخارجين عن توجهاتنا ومقاصدنا الوطنية الشريفة؛ حفاظًا على دماء أبنائنا الذين تزهق أرواحهم البريئة على حدود الوطن أو في الداخل؛ نتيجة الغدر والخسة والنذالة من بعض بني جلدتنا ـ للأسف ـ الذين لا يعنيهم حماية الوطن ومقدراته ومستقبل من يعيشون فوق ترابه المقدس؛ ويجندون أنفسهم الوضيعة لخدمة مخططات خارجية تحاك لأمتنا بليل الغدر والخديعة.

في النهاية انا فخورة بمسلسل الاختيار الذى يجسد بطولات من ملفات العسكرية المصرية ليتعلم الجيل الحالى من الشباب معنى البطولة والتضحية والوطنية بدلا من متابعة دراما العنف والبلطجة.