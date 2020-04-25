اعلام القليوبية.. مسلسل الاختيار ملحمة درامية تجسد بطولات العسكرية المصرية

أشاد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الادارة العامة لاعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات بمسلسل الاختيار الذى يعرض خلال شهر رمضان على قناة ON E ويجسد حياة البطل الشهيد أحمد منسى لانه يعتبر ملحمة درامية وطنية وتجسيد حقيقى لبطولات العسكرية المصرية.

وأضاف مدير اعلام القليوبية فى تصريحات صحفية اليوم السبت إن أولى حلقات مسلسل الاختيار حققت مشاهدات كبيرة وتصدرت اهتمامات جروبات

وصفحات التواصل الاجتماعى لابناء محافظة القليوبية الذين اشادوا بهذا العمل الدرامى الواقعى الذى يتناول قصة حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويُظهر المسلسل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل أحمد المنسي بجانب بطولاته في القوات المسلحة المصرية.

وأكد الدكتور رمضان عرفة ان الشباب المصرى في حاجه ماسه لمشاهدة مثل هذه الاعمال الدرامية ليتعرف على بطولات الجيش المصرى ويقتدى باصحاب البطولات القومية والوطنية كنموذج احمد منسى وغيره من شهداء الواجب الوطنى