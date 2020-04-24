محافظ القليوبيه يقوم بجولة مسائية مفاجئة بمدن طوخ وبنها

لمتابعة الالتزام بحظر التجوال وأعمال النظافة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس للاطمنئان على تطبيق حظر التجوال وأعمال النظافة ورفع الاتربة بشوارع مدينة بنها ، وفى لفتة انسانية قام السيد المحافظ بتوزيع أدوات التطهير والتعقيم على عمال النظافة وعمال تحسين البيئة بالشوارع الرئيسية موجها الشكر لكل العاملين علي الجهد المبذول

وخلال الجولة قام بتفقد شوارع مدينة طوخ وبنها حيث تابع اعمال رفع القمامة يرافقه اللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات الامنية بالمحافظة

وقد شدد السيد المحافظ خلال جولته على ضرورة رفع القمامة اولا باول ورفع الاشغالات والاستفادة من فترة حظر التجوال فى قيام المراكز والمدن والاحياء بحملات النظافة والتطهير

مؤكدا أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لتنفيذ تكليفات الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد .

ويتقدم السيد المحافظ بالتهانى القلبية لابناء محافظة القليوبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل دوام الصحة والعافية والعمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الغالية مناشدا المواطنين بالحد من الخروج في أماكن التجمعات والبقاء في منازلهم قدر المستطاع حتي تمر هذه الفترة المؤقتة لحماية أنفسهم وأولادهم من خطر فيروس كورونا مشيرا ان المحافظة ستتخذ الاجراءات القانونية علي أي مواطن يخالف التعليمات والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة للحد من إنتشار الفيروس.