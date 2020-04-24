عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم الجمعة التفاصيل في الخير

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 24 أبريل 2020.

وانخفض سعر عيار الذهب بقيمة بلغت 3 جنيهات وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات أمس، وبلغت قيمة الزيادة نحو 11 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في السوق المصرية رقما قياسيا جديدا.

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 750 جنيها، وعيار 18 نحو 643 جنيها، وعيار 24 نحو 857 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6000 جنيها.

وأصدر مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجوال داخل جمهورية مصر العربية على كافة الطرق العامة، من الساعة 9 مساءا وحتى الساعة 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل مواصلات النقل العام، وغلق المحال من ٥ مساء حتى ٦ صباحا

وتعمل محلات الذهب والمجوهرات على مستوى الجمهورية من الساعة 10 صباحآ وحتى الساعة 5 مساءً.