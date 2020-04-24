تدشين مبادرة وطنية لدعم متضرري كورونا بشهر رمضان المبارك.

خالد الدومة

دشن رجل الأعمال أسامة عبد الجواد الباشا، مبادرة وطنية تحت عنوان ” ثواب الحج والعمرة من البيت” لمساعدة المتضررين من وباء كورونا، وقد لاقت المبادرة على الفور استحسان من الدولة المصرية والأجهزة المعنية التي قامت على الفور بتفعيل المبادرة من خلال وزارة الأوقاف المصرية، بالتعاون مع رجال الأعمال المصريين، وذلك من خلال التبرع بجزء من تكاليف الحج والعمرة لمن كان ينوي تأديتها ومنعته جائحة وباء فيروس كورونا المستجد.

ومن جهته قال أسامة الباشا ، رجل الأعمال، أن فكرة المبادرة أتت بعد تصريحات وزارة الحج والعمرة السعودية التي تحث المسلمين على التريث قبل وضع خطط لأداء فريضة الحج هذا العام على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، وإنطلاقاً من فتوى الأزهر الشريف التي إجازت التبرع بجزء من تكاليف الحج لمن كان قرر القيام بحج هذا العام ،أن هذا التبرع من مصاريف الحج سيعد في ميزان حسنات صاحبه ويحتسب عند الله كأنه أدى الفريضة.

وأضاف الباشا، أن المبادرة تهدف إلى دعم الدولة المصرية في مواجهة تداعيات وباء كورونا وتخطي الظروف القاسية والاستثنائية من تاريخ مصر، ومساندة عدد من الأشخاص والشرائح والفئات الأكثر احتياجا والتي تتمثل في العمالة غير المنتظمة، والأشخاص الذين اقتضت ظروف المرحلة تركهم للعمل واصبحوا عاطلون عن العمل، وأصحاب الأعمال والمكاتب والمؤسسات الصغيرة الذين اغلقوا أو علقوا أعمالهم تحت وطأة المشكلة، وأسر ضحايا وشهداء ومصابي كورونا في كل أنحاء الجمهورية.