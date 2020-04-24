النائب العام يأمر بحبس حنين حسام صاحبة الفيديو الفاضح

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس المتهمة حنين حسام عبد القادر أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وستعلن النيابة العامة في بيان لها باكر تفصيلات ما أسفرت عنه التحقيقات وما وجه للمتهمة من اتهامات.

وفى هذا السياق، فأن العقوبة التي ينص عليها القانون، وفقا لنص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة”.

وأعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، عن ضبط حنين حسام طالبة جامعة القاهرة، لقيامها ببث فيديو للتحريض فيه على الفسق والفجور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وجاري العرض على النيابة المختصة.

وكان قد قرر د.محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إحالة حنين حسام الطالبة بكلية الآثار، إلى التحقيقات بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافي مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية، وشدد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ستتخذ أقصى عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي من الجامعة، وذلك لارتكاب أفعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تليق بمكانة طالبة جامعية في جامعة القاهرة.