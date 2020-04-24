الصحة العالمية” تحذر للمصريين بشأن كورونا ربنا يستر

كشف الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: إن البعد الجسدي والنظافة من أهم إجراءات الوقاية، محذرًا المصريين، من أنه إذا لم يلتزم المواطن المصري سيتم تشديد الإجراءات من قبل الدول.

وتابع أنه “علينا أن نلتزم بإجراءات البعد الاجتماعي خلال شهر رمضان، ويجب أن يكون هناك تضامن وتكافل بين كافة أفراد المجتمع”، مستكملًا: “نحاول أن تستمر دورة الحياة في مصر بشكل أشبه بالطبيعي، وليس طبيعي بشكل كامل؛ حتى تحافظ الدولة على نفسها”.