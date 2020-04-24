إستغاثة إلي رئيس الوزراء ووزرير البترول من أهالي عزبة علاء الدين بمركز طوخ

انة في يوم الثلاثاء الموافق 21/4/2020 تم اعمال حفر لتوصيل الغاز الطبيعي لشارع المرحوم الحاج عبدة ابو شوشة بجوار مقابر الاخوة المسيحين بعزبة علاء الدين بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية وهو الشارع الوحيد الذي تم تنفيذة بمشروع توصيل الغاز الطبيعي لعزبة علاء الدين بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية ولم يتم توصيل الغاز الطبيعي لباقي وجميع الشوارع الرئيسية والفرعية لاهالي عزبة علاء الدين بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية مع العلم باان جميع الشوارع بعزبة علاء الدين بها جميع المرافق من كهرباء ومياة وصرف صحي وتليفونات ارضية ومتبقي لعزبة علاء الدين بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية توصيل الغاز الطبيعي لجميع الشوارع الرئيسية والفرعية بعزبة علاء الدين اسوة بشارع المرحوم الحاج عبدة ابو شوشة بجوار مقابر الاخوة المسيحين بعزبة علاء الدين بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية الذي تم توصيل الغاز الطبيعي لة وعندما سألنا السادة عمال حفر توصيل الغاز الطبيعي عن توصيل الغاز الطبيعي لباقي وجميع الشوارع الرئيسية والفرعية بعزبة علاء الدين افادو باانة ليس عندنا تكليفات بتنفيذ جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بعزبة علاء الدين هذا علي حد قول السادة عمال الحفر المختصين بتوصيل الغاز الطبيعي اللذين تولو تنفيذ شارع المرحوم الحاج عبدة ابو شوشة بجوار مقابر الاخوة المسيحين بعزبة علاء الدين بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية

لذا نرجوا ونلتمس ونطمع في كرم معالي سيادتكم توجية امر سيادتكم الكريم لمسؤولي تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي بعزبة علاء الدين بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية حتي يتسني توصيل الغاز الطبيعي لباقي وجميع الشوارع الرئيسية والفرعية بعزبة علاء الدين بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية اسوة بشارع المرحوم الحاج عبدة ابو شوشة بجوار مقابر الاخوة المسيحين بعزبة علاء الدين

والموضوع متروك لمعالي سيادتكم وتقرير ماترونة سيادتكم

مع وافر تحياتنا وتقديرنا لمعالي سيادتكم

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية وفائق الاحترام

اسامة صبحي فران محمد ابراهيم

عضو بحزب الوفد بطوخ بمحافظة القليوبية