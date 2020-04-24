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أمين عام مساعد حزب حماة الوطن بالقليوبية يتقدم بأجمل التهاني بمناسبة شهر رمضان الكريم

أمين عام مساعد حزب حماة الوطن بالقليوبية يتقدم بأجمل التهاني بمناسبة شهر رمضان الكريم

يتقدم الأستاذ محمد الدكر أمين مساعد حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية بأجمل التاهاني القلبية الي الشعب المصري العظيم والامة الاسلامية عامة وأهالي مركز طوخ وقها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات 

وعلي جانب أخر بعث محمد الدكر برقية تهنئة الي الاستاذ مجدي سابق أمين عام حزب حماة الوطن بالقليوبية وسيادة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب وجميع قيادات وأعضاء حزب حماة الوطن في جميع أنحاء الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

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