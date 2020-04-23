صحة القليوبية: تطهير وتعقيم الشارع الكبير بقرية المنشأة الكبري بكفرشكر بعد ظهور حاله إصابة بفيروس كورونا .

السيد يوسف

وضعت مديرية الصحه بالقليوبية خطة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بمدن وقري المحافظة وذلك بدء ظهور انتشار فيروس كورونا المستجد على. المستوى العالمى والمحلي ، بالإضافة إلى تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الانتشار للفيروس، وكذلك تجهيز فرق طبية للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا .

وأكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بقرية المنشأة الكبري التابعة لمركز ومدينة كفرشكر ، تم توجيه تعليمات لرئاسة الإدارة الصحية بضرورة اتخاذ خطوات التعقيم والتطهير للمنطقة بالكامل حرصا على صحة وسلامة المواطنين المخالطين الحاله .

وقال الدكتور بكري السعيد وكيل الإدارة الصحية بكفرشكر تم تجهيز فريق طبي متكامل للقيام بتطهير البيئة المحيطة للمريض ، حيث قامت إدارة مكافحة الملاريا والأمراض المتواطنة التابعة للإدارة الصحية بكفرشكر برئاسة المهندس نادر سعد والعاملين معه بتحضير الأجهزة والمواد المستخدمة في عملية التعقيم والتطهير وبدأت صباح اليوم عملية التطهير والتعقيم للمنطقة .

واضاف ” الطباخ ” تم عزل الحاله بمستشفى الحميات ببنها وعمل كافة إجراءات الطبية والوقائية ، وأوضح أن تم سحب عينات الدم والمسحات وإرسالها إلى المعامل المركزية بالقاهرة للوقوف على إيجابية الحاله ، وفى حاله حدوث إيجابية الحالة سيتم تحويلها إلى الحجر الصحي .