تعرف على المواعيد النهائية للمترو في شهر رمضان

أعلنت الشركة القومية لتشغيل مترو الأنفاق جدول مواعيد آخر قطارات الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، خلال شهر رمضان، بعد صدور التعليمات الجديدة الخاصة بحظر التجوال، على أن يكون آخر قطارات خط حلوان 8 و 15 دقيقة، وآخر قطار من محطة المرج الساعة 8 ونصف، وآخر قطار من محطة شبرا الخيمة سيكون فى 8 و35 دقيقة، وآخر قطار من محطة المنيب 8 و 35 دقيقة، وآخر قطار من محطة نادى الشمس الساعة 8 و 15 دقيقة، وآخر قطار من محطة العتبة 8 و 45 دقيقة.

وكان قد أكد أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، أن مواعيد التشغيل فى رمضان للخطوط الثلاثة ستبدأ من السادسة صباحا حتى بداية ساعات حظر التجوال المحددة وهى التاسعة بعد تعديل مواعيد الحظر، لافتا إلى أن الشركة ملتزمة بأى تعليمات تصدر من مجلس الوزراء بخصوص ساعات حظر التجوال.

وأضاف المتحدث باسم شركة المترو لليوم السابع أنه تم الانتهاء من كافة استعدادات شهر رمضان والتجهيز بقطارات إضافية يتم الدفع بها فى فترات تشغيل الذروة لسحب أى كثافات ركاب، مع استمرار أعمال تعقيم وتطهير المحطات والقطارات.

كان الدكتور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد عقد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم أعلن خلاله الإجراءات التي اتخذتها الدولة في رمضان ونرصدها في السطور التالية:

– حظر التجوال خلال شهر رمضان سيبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا.

-عودة تدريجية للحياة الطبيعية مع استمرار الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا

– عودة تقديم بعض الخدمات ومنها فتح وإعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع القادم فيما يخص الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم

-اعتبارا من الأسبوع القادم سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة.

– السماح للمطاعم بخدمات الدليفرى طوال الأسبوع.

– سيتم الإعلان عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة والجامعات خلال النصف الثانى من شهر رمضان.

-السماح بعمل المراكز التجارية طوال أيام الأسبوع بما فيهم الجمعة والسبت حتى الساعة الخامسة مساءا

– إذا وجدت الحكومة زيادة غير متوقعة في أعداد المصابين سيتم إتخاذ إجراءات أشد قسوة