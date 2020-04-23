تبدأ من الساعة 9 مساء.. الحكومة تعلن مواعيد الحظر الجديدة في رمضان

أعلن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقليص عدد ساعات حظر التجوال، ليبدأ في التاسعة مساءً بدلًا من الساعة الثامنة وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وأضاف «مدبولي»، في كلمة تليفزيونية، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أنه سيتم فتح المحال والمراكز التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساء.

كانت اللجنة العليا لمواجهة فيروس «كورونا»، قد اجتمعت برئاسة مدبولي، مساء الأربعاء، بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس هيئة الشراء الموحد، وذلك لمناقشة الإجراءات التي سيتم تطبيقها مع دخول شهر رمضان.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض إجمالي عدد الأسرّة المخصصة للإقامة والرعاية المركزة، بالإضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي المتوفرة في المستشفيات التابعة لوزارات الصحة، والتعليم العالي، والدفاع، والداخلية، وكذا موقف استعدادات المدن الجامعية لتحويلها إلى مستشفيات لعزل الحالات المصابة بالفيروس، وإجراءات التعامل مع المصريين العالقين بالخارج، ولاسيما مع بدء عودة أعداد منهم على متن إحدى الرحلات اليوم.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن في 24 مارس الماضي، أنه كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن لمكافحة انتشار ڤيروس «كورونا»، من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية، تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري.

وحينها أعلن رئيس الوزراء عن 10 قرارات بشأن بتطوير الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، شملت:

1- حظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين.

2- توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً

3- تُغلق ابتداءً من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية «المولات التجارية» خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة.

4- غلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه

5- غلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.

6- تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات.

7- غلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكل أنحاء الجمهورية.

8- تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أيًا كان نوعها لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد 29 مارس.

9- تستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية وكذا صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد دون التقيد بأي من المواعيد المقررة بهذا القرار.

10- يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه القرارات بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي 8 أبريل الجاري، قرر مصطفى مدبولي، مد فرض حظر التجوال حتى اليوم الخميس، مع استمرار جميع الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يخص غلق المحال، وتعليق حركة الطيران، واستمرار غلق المدارس لنفس المدة، وتخفيض العمالة للشركات التابعة للدولة لنفس المدة، إلا انه قرر بدء الحظر اليومي من الثامنة مساء بدلًا من السابعة مساء، للحد من التزاحم.