طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين يهنئ وزير الداخلية بحلول شهر رمضان الكريم

كتبت بسنت طارق

بعث الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ورئيس تحرير بوابة التايم المصرية ببرقية تهنئة الي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يهنئه فيها بحلول شهر رمضان الكريم .داعيا الله سبحانه وتعالي ان يمتعه بموفور الصحة والعافية وان يحفظه لمصر ويحفظ مصر به.

وقدم رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين لقيادات قطاعات الشرطة جميعا بهذة المناسبة الكريمة التهنئة متمنيا لهم الخير والسلام وموفور الصحة والعافية ومزيد من التقدم و النجاحات في حفظ امن وامان الوطن والسلام الاجتماعي والزواد عن الوطن في مواجهة تحديات الارهاب و كافة اشكال الجريمة