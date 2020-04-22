يخرب بيت امك يا نيوتين

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

اصدر المجلس الاعلي لتظيم الإعلام عدة قرارات هامة في شأن ماكتبه نيويتن الغبرة عن فصل سيناء عن مصر وسرد اوهام و ارهاصات تدور في رأسه التي تحمل امراض و احقاد لهذا الوطن العالي .

والزم الاعلي لتظيم الإعلام هذا النيوتين الذي لايعرف اية ابعاد عن الجاذبية او القوانين المرتبطه بالطبيعة بدفع مبلغ 250 الف جنيه غرامة لما كتبه من امراض ملأت نفسه تجاه مصر . لم يكلف نيويتن الغبرة ان يحرك قلمه تجاه الانجازات التي تتم كل يوم علي ارض مصر ولم يلفت انتباهه مخاطر ما يكتبه عن سيناء وفصلها عن الوطن لكنه يعلم علم اليقين انه مدفوعا من اعداء الوطن للترويج لما يثير الفتنة والدعوة للإثارة القلائل والاضطراب والاشارة الي اهواء المتربصين بمصر في الداخل والخارج فئة المأجورين والممولين .ولهذا اكتب تفاصيل قضايا تدين سلوكيات النيوتين المشبوه للتأكيد انه ليس فوق مستوي الشبهات

ويذكر ان نيابة الاموال العامة قد كشفت في تحقيقات سابقة عن حصول رجل الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال و15 آخرين من شركائهم فى شركتى “صن ست” و”نيو جيزة” بالتربح، والإضرار بالمال العام، والتى تضمنت ارتكابهم مخالفات قانونية فى تخصيص مشروع أرض نيو جيزة بطريق الإسكندرية الصحراوى.

وأكدت التحقيقات أن نيابة الأموال العامة برئاسة المحامى العام الأول المستشار أحمد البحراوى، أرسلت طلبا إلى النائب العام للموافقة على إصدار قرار بالتحفظ على أموال عدد من رجال الأعمال، وذلك إثر اتهامهم بالتربح غير المشروع والإخلال بعقود أرض مدينة “نيو جيزة” بمدينة 6 أكتوبر، وشرائهم أرض المشروع بأقل من السعر المقرر لهما واستغلالها فى بناء مشروع سكنى مخالف للعقود، وهى القضية المقدم بها بلاغات لنيابة الأموال العامة عام 2013. وأفصحت التحقيقات أن مدينة “نيو جيزة” بطريق إسكندرية الصحراوى، تم إنشاؤها على مساحة 1500 فدان، حصل رجل الأعمال صلاح دياب على 976 فدانا عن طريق مزاد علنى عام 2007، وحصل على 524 فدانا آخرين بهدف مشروع آخر عام 1996، وكانت الجهات المسئولة حددت فترة زمنية يتم خلالها تنفيذ المشروع المقرر له حصوله على الأرض، وأن مخالفته للفترة المحددة لإنشاء المشروع والانتهاء منه، وضمها لمشروع آخر مخالفا للقانون، ويعتبر تربحا بطريقة غير مشروعة، وإهدارا لأموال الدولة.

وأوضحت أن النيابة استندت فى تحقيقاتها للتقارير المقدمة من عدد من الجهات الرقابية، والتى أكدت صحة الاتهامات المذكورة فى البلاغ المقدم ضد المتهمين، موضحة أن المحامى العام الأول طالب النائب العام بتشكيل لجنة خبراء فنية من وزارة العدل لتحديد قيمة الأرض وتقييم نسبة المخالفات، وقيمة التربح التى استفاد منها المتهمون، خلال المدة الزمنية التى لم تنفذ فيها المشروع والتى وصلت أكثر من 11 عاما، والتأكد من قانونية إجراءات المزاد العلنى الذى تم عام 2007. وأشارت التحقيقات إلى أن النيابة ستستند لتقرير لجنة خبراء العدل، المشكلة من خبراء وأساتذة الجامعات لفحص أوراق مخالفات تخصيص أراضٍ لرجل الأعمال صلاح دياب فى تحديد نسبة تربح صلاح دياب وشركته بدون وجه حق، مؤكدة أن النيابة أنهت تحقيقاتها، وأنها تنتظر تقرير لجنة الخبراء، لإصدار قرار بشأن المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية من عدمه.

وكان النائب العام قد أصدر قرارا بالتحفظ على أموال 18 رجل أعمال، وهم “صلاح دياب وزوجته عنيات الطويل، ومدحت جاد الحق على جاد الحق نجل شيخ الأزهر الأسبق وزوجته سوسن وابنته القاصر آية، ومحمود يحيى على الجمال وزوجته منال أحمد كمال محمد، ووفاء كامل عبد الحميد صميدة، وعمر المختار حسن عمر صميدة ومحمد عبد المنعم صميدة، وفتحى السيد إبراهيم سعد حسن وزوجته ابتسام محمد أحمد ومحمود على محمود حسين”، ملاك شركة “صن ست هليز” التى تنشئ مدينة “نيو جيزة” الكائنة بمدينة 6 أكتوبر..

وكان طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ايضا قد تقدم ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 19649 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، ضد كلا من مؤسس وصاحب جريدة المصري اليوم صلاح دياب ورئيس تحرير الجريدة عبداللطيف المناوى والصحفى كاتب مقال استحداث وظيفة المدعو نيوتن، اتهمهم جميعا بجريمة الخيانة العظمى فى حق مصر.

وقال في بلاغه، إلى أنه بتاريخ 12 أبريل نشرت جريدة المصري اليوم مقال مشبوه بعنوان استحداث وظيفة لكاتب يطلق على نفسه نيوتن، طالب في المقال المشبوه باعتبار شمال سيناء إقليم مستقل عن الدولة المصرية وأن يكون لها حاكم لمده ست سنوات له سلطات رئيس الجمهورية ويكون لها حكم ذاتي وحدود جغرافية وهيكل إداري ووظيفي مستقل عن مركزية الدولة.

كما طالب بأن تكون لهذه الدولة ميزانية مستقلة منفصلة عن ميزانية الدولة المصرية وتكون مستقلة سياسيا واقتصاديا عن مصر وأن يحق لها عقد الاتفاقيات والعلاقات الثنائية المشتركة مع الدول الأخرى دون الرجوع للدولة المصرية، وهو الأمر الذي يعنى انفصال شمال سيناء عن مصر نهائيا ويدعم مخططات أجنبية وجهات معادية لمصر لتفتيت الدولة المصرية وسيادتها وتحويلها لدويلات منفصلة.

وأضاف محمود في بلاغه، أن كاتب المقال الذي يستخدم اسم مستعار يدعى نيوتن وبالاشتراك مع المقدم ضدهم البلاغ جميعا وهم صاحب الجريدة ورئيس تحريرها ارتكبوا جميعا جريمة الخيانة العظمى فى حق مصر وهى الجريمة المؤثمة قانونا طبقا لنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على ( يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها ) .

وطالب محمود، في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة فى وقائع البلاغ المقدم، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية للتوصل لاسم كاتب المقال المشبوه المدعو نيوتن، وإصدار أمر ضبط وإحضار لكلا من مؤسس وصاحب جريدة المصري اليوم ورئيس تحرير الجريدة وكاتب المقال المدعو نيوتن، ووضع اسمهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإحالتهم جميعا لمحاكمة جنائية عاجلة.

من السابق يتبين ان هذا النيوتين يحمل في نفسه حقد دافين و كراهيه كبيرة لمصر وانه يروج لافكار تدعوا لتهديد الامن القومي تحت راية حرية الراي وهذا غير مقبول ويدعني اخرج علي النص واقول لنيوتين يخرب بيت امك