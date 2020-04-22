نداء الى جميع السادة المواطنين بكفر الدوار

بقلم – يحيى خليل

بالنيابة والأصالة عن نفسي وعن شعب مدينتنا كفر الدوار العظيم ٠

أقدم تحية شكر وتقدير وإحترام لرجال المرحلة أصحاب الزي الأبيض الملقب بالجيش الأبيض أطباء وممرضين كفر الدوار خاصة وجمهورية مصر عامه ، على الجهد المبذول والمتفاني من أجل مقاومة فيروس كورونا المستجد ، كما اننا نشكر شعب كفر الدوار الذي يضرب أروع الأمثال في الحرص والوقاية من أجل حماية الأخرين ٠

وننوه عن بعض من الشرذمة الذي يبحثون عن أدوار في الشارع لبث الشائعات وترويجها في الشارع ،

كما ننوه أيضاً عن بعض الناس الجهلة ذات السلوكيات الضارة الذين يخترقون الإجراءات الوقائية بمذيد من الإختلاط المجتمعي ، غير عابئين بما سيخلفونه من أضرار بسبب هذا الإختلاط ٠

كما أننى أنوه شعب كفر الدوار العظيم أن يكون على قلب رجل واحد بوقفة تحية وإجلال للجيش الأبيض المرابط في المستشفيات وأماكن الحجر بخدمة مرضانا ،

كما أننى أرسل لأطبائنا الكرام وممرضينا العظام رسالة طمئنة على مدار الساعة اننا في حالة متابعة مستمرة تجاهكم وقلوبنا معكم ونشد على أزر أهاليكم وعلى مواقفكم الشجاعة في هذه المرحله ٠

كما أننى أخاطبكم من هنا وكذلك الخطاب لشعب كفر الدوار وللشعب المصري عموماً أن لا ينصتوا إلى أصحاب الشائعات وأصحاب الفكر الهدام الملوس بزرع الوقائع بين بني الوطن وخاصة الجيش الأبيض في هذه المرحلة ٠

كما أحزر أصحاب الصفحات المضللة والشبكات العنكبوتية والمشوهة للحقائق وبث الفتن أن يكُفوا عن هذا الجُرم في صالح الوطن ٠

حفظ الله جيشنا الأبيض

حفظ الله جيشنا المرابط

حفظ الله مصرنا الغاليه