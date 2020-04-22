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طارق درويش رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين يهنئ وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة بحلول شهر رمضان

كتبت بسنت طارق 

بعث الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ورئيس تحرير بوابة التايم المصرية ببرقية تهنئة الي الفريق اول القائد العام للقوات المسلحة محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي   يهنئه فيها بحلول شهر رمضان الكريم .داعيا الله سبحانه وتعالي ان يمتعه بموفور الصحة والعافية وان يحفظه لمصر ويحفظ مصر به.

وقدم رئيس حزب الاحرار  الإشتراكيين لقادة افرع القوات المسلحة والضباط والجنود خالص التهنئة ايضا بحلول شهر رمضان  متمنيا لهم الخير والسلام وموفور الصحة والعافية ومزيد من التقدم و النجاحات بيد تحمل السلاح و يد اخري تبني 

 

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