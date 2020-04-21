عاجل .. زعيم كوريا الشمالية في حالة صحية حرجة

كشفت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في حالة صحية حرجة بعدما أجرى عملية جراحية مؤخرا.

ونقلت الشبكة الإخبارية المعلومات عن أحد المسئولين الأمريكيين والذي قال بأن بلاده تتابع تلك الأخبار.

وغاب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عن الاحتفال بعيد ميلاد جده المؤسس كيم إيل سونج في 15 إبريل الجاري، وهو العيد الأهم في كوريا، وكان آخر ظهور علني له قبل تلك المناسبة بأربعة أيام في أحد الاجتماعات الحكومية مما يزيد من حالة الغموض حول حالته الصحية.

وفي عام 2008 غاب رئيس كوريا الشمالية السابق كيم جونج إيل عن الاحتفال بعيد ميلاد المؤسس لتبين فيما بعد بأنه كان مصاب بجلطة.

بينما نقلت وكالة رويترز عن مصادر إعلامية بكوريا الجنوبية قولها إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يتلقى العلاج بعدما خضع لعملية في القلب بـ12 إبريل الجاري.

وتابعت أن زعيم كوريا الشمالية توجه إلى المستشفى بعدما ترأس اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم يوم 11 أبريل.

وكالات