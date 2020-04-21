طالبة جامعة القاهرة أبويا وأمي راضيين وحصلت على 3 آلاف جنيه مقابل الفيديو

كشفت حنين حسام الطالبة بجامعة القاهرة بلوجر على السوشيال ميديا ، إن أهلها طلبوا منها إغلاق السوشيال ميديا بعد الفيديو الذي أساء لها ، منوهة إلى أنها تعانى من التنمر والسخرية ولكن السبب في ذلك فراغ المواطنين في زمن الكورونا .

وأكدت ” حسام” ببرنامج حضرة المواطن والمذاع عبر فضائية ” الحدث اليوم ” ، أنها حصلت على ٣٠٠٠ جنيه لكي تقوم بالدعاية على التطبيق الجديد ” لايكي” ، موجهة رسالة للمهاجمين:” أنا أبويا وأمى راضيين عني جدا..وأتحدى حد يجيب لي صورة بشعري” .

وأوضحت أن هناك أكثر من ٢٠٠٠ بنت مشهورين مثلي على تطبيق التيك توك ، متابعة :” أنا بعمل محتوى مفيد علي اليوتيوب بتكلم فيه عن الآثار” .