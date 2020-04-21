ضبط اقراص مخدرة و ادوية مهربة داخل صيدلية بالجيزة قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب طارق درويش

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم الإتجار بالسلع مجهولة المصدر وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.. فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام (المدير المسئول عن مخزن سرى غير مرخص تابع لصيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) بحيازة كميات من الأدوية المهربة جمركياً غير مسجلة بوزارة الصحة “مجهولة المصدر” وكذا كميات من الأدوية والأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية وحجب بعضها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها بهدف تحقيق أرباحاً غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع لجنة من إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة ، تم إستهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول وعُثر على المضبوطات التالية:

-مليون قرص أدوية مختلفة يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى، نتيجة لسوء التخزين “كما ورد بتقرير لجنة التفتيش الصيدلى”

-(100000) قرص أدوية مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق.

-عدد (30000) قرص مخدر .

-عدد (2778) عبوة وقطعة مستلزمات طبية ، عبارة عن (1228 عبوة كحول مطهر- 1500 قطعة جوانتى – 50 قطعة كمامة) قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق .

وبمواجهة المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

(كما تم ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بتخزين كمية كبيرة من المستلزمات الطبية بقصد بيعها بالسوق السوداء )

فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من تداعيات إنتشار فيروس “كورونا”.. وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. فقد تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الدقهلية، عقب معلومات وتحريات مؤكدة وتقنين الإجراءات، من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) لقيامه بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الخام المستخدمة لتصنيعها داخل مخزن “غير مرخص” بمنزله الكائن بدائرة المركز، مستغلاً الظروف الراهنة، لبيعها بالسوق السوداء محققا ً أرباحاً غير مشروعة.. حيث عثُر بالمخزن على المضبوطات الآتية :

-كمية من الكحول تزن ( طن ونصف تقريباً ) معبأة فى عدد ( 3559 ) عبوة زجاجية .

-عدد ( 22500 ) كمامة طبية .

-عدد ( 2000 ) لاصق ” إستيكر ” مدون عليه ” كحول طبى 70 % .

-عدد ( 2 ) بكرة قماش تستخدم فى تصنيع ” الكمامات ” تزن حوالى (30 كيلوجرام) .

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.