بعد التحقيق معها.. تعرف علي آخر تطورات قضية حنين حسام الطالبة المثيرة للجدل

اتهام رسمي لطالبة كلية الآثار بجامعة القاهرة حنين حسام فتاة “التيك توك” وصاحبة فيديو “افتحي الكاميرا” أنها تساعد على الدعارة الإلكترونية ونشر الفسق والفجور، حيث تدعو الفتيات إلى فتح الكاميرا لايف مقابل آلاف الدولارات، وتمتلك حنين ما يقرب من 750 ألف متابع من خلال حسابها على الإنستجرام، و800 فيديو على حسابها على تطبيق “لايكي”، ويتابعها قرابة الـ6 ملايين شخص.

الطالبة تم إحالتها إلى التحقيقات وفصلها من جامعة القاهرة بقرار من رئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت بتهمة تنافي سلوكياتها مع القيم والتقاليد والآداب العامة بالجامعة وألقت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاءـ القبض عليها لإجراء التحقيقات معها، وتستعرض بوابة “الفجر” أهم المستجدات بقضية الطالبة حنين حسام فيما يلي:

النائب العام يأمر بالتحقيق مع طالبة الآثار حنين حسام فتاة التيك توك: أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق مع الفتاة المدعوة حنين حسام بشأن ما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي وستعلن النيابة العامة ما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها. وكانت قد وصلت فتاة “التيك توك” عصر اليوم إلى مقر نيابة شمال القاهرة الكلية بالعباسية لبدء التحقيقات معها في المنسوب إليها بالتحريض على الفسق والفجور، وتتولى نيابة شمال القاهرة الكلية بالعباسية تحت إشراف المستشار المحامي العام ياسر أبو غنيمه التحقيق مع حنين في المنسوب إليها والقيام بمواجهتها بفيديو التيك توك الذي بعدها تم التوجيه إليها بشكل رسمي أنها تحرض فيه الفتيات على الفجور والمتداول لها على الموقع لكونه السبب في القبض عليها.