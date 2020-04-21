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بعد التحقيق معها.. تعرف علي آخر تطورات قضية حنين حسام الطالبة المثيرة للجدل
اتهام رسمي لطالبة كلية الآثار بجامعة القاهرة حنين حسام فتاة “التيك توك” وصاحبة فيديو “افتحي الكاميرا” أنها تساعد على الدعارة الإلكترونية ونشر الفسق والفجور، حيث تدعو الفتيات إلى فتح الكاميرا لايف مقابل آلاف الدولارات، وتمتلك حنين ما يقرب من 750 ألف متابع من خلال حسابها على الإنستجرام، و800 فيديو على حسابها على تطبيق “لايكي”، ويتابعها قرابة الـ6 ملايين شخص.
الطالبة تم إحالتها إلى التحقيقات وفصلها من جامعة القاهرة بقرار من رئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت بتهمة تنافي سلوكياتها مع القيم والتقاليد والآداب العامة بالجامعة وألقت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاءـ القبض عليها لإجراء التحقيقات معها، وتستعرض بوابة “الفجر” أهم المستجدات بقضية الطالبة حنين حسام فيما يلي:
النائب العام يأمر بالتحقيق مع طالبة الآثار حنين حسام فتاة التيك توك:
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق مع الفتاة المدعوة حنين حسام بشأن ما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي وستعلن النيابة العامة ما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها.
وكانت قد وصلت فتاة “التيك توك” عصر اليوم إلى مقر نيابة شمال القاهرة الكلية بالعباسية لبدء التحقيقات معها في المنسوب إليها بالتحريض على الفسق والفجور، وتتولى نيابة شمال القاهرة الكلية بالعباسية تحت إشراف المستشار المحامي العام ياسر أبو غنيمه التحقيق مع حنين في المنسوب إليها والقيام بمواجهتها بفيديو التيك توك الذي بعدها تم التوجيه إليها بشكل رسمي أنها تحرض فيه الفتيات على الفجور والمتداول لها على الموقع لكونه السبب في القبض عليها.
وحضر مع “حنين” في مقر النيابة والدها المُنحاز لها والمتضامن معها وبحضور أيضًا محاميان عنها وهما حسين حساني وإيهاب المنصور حيث أكدا براءة موكلتهم وعدم صحة الاتهامات المنسوبة إليها.
والد حنين حسام “ابنتي بريئة ولم تحرض على الفسق”:
قال حسام عبد الهادي والد “حنين” والذي يعمل موظفًا إن ابنته بريئة من الاتهامات المنسوبة إليها بالتحريض على الفسق والفجور موضحًا أن الفيديوهات التي تقوم ابنته بنشرها عادية وفيديوهات شبابية في مجال الهزار والمزاح وتعتبر مثل فيديوهات الفتيات والشباب في سن ابنته.
وأوضح والد حنين حسام أن ابنته لم تقصد إطلاقًا التحريض على الفسق والفجور وأنها من عائلة ملتزمة ومحافظة نظرًا لأنها تقطن حي شعبي بمنطقة شبرا.
ونفى والد “حنين” ما يتداوله البعض من أن حنين تعيش بمفردها ولا تقيم مع والداها في البيت، مؤكدًا أن ابنته تعيش معه ومع والدتها في نفس البيت منذ ولادتها، وأظهر والدها استيائه في نشر إشاعات كاذبة عن ابنته، مطالبًا الشعب المصري بالتعاطف والتسامح نظرا لكون ابنته صغيرة وينقصها الخبرة في أن تعبر بصيغة صحيحة بحيث لا تُنسب الاتهامات إليها ومن ثم تتعرض لمسائلة قانونية.