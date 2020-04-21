الادارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية توجه ضربة قوية لإحدي عصابات الكيف

كتب طارق درويش

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد التشكيلات العصابية إعتزموا نقل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى عدد من محافظات الجمهورية لترويجها على عملائهم، فضلاً عن قيامهم بإعداد وتجهيز مخازن سرية معدة خصيصاً داخل عدد ثلاث سيارات ملاكى، حيث أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى، وهم أربعة أشخاص (مقيمين بمحافظة الإسماعيلية ، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة) .

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد ، تم ضبط عناصر التشكيل حال إستقلالهم السيارات المُشار إليها فى كمين أعد خصيصاً لضبطهم بطريق المزارع السمكية بدائرة قسم شرطة شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.. وبحوزتهم الآتى :

-عدد (230) طربة لمخدر الحشيش وزنت ( 23 كيلو جرام ) .

-عدد (2) قالب من مخدر الهيروين الخام كل قالب مغلف بالقماش الأبيض وزنت

(4 كيلو جرام ) .

-كمية من مخدر الهيدرو “المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثياً” وزنت (5 كيلو جرام).

مبلغ مالى وعدد ( 4 ) هواتف محمولة .

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارات فى عملية النقل والترويج .

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (4,350,000– أربعة ملايين وثلاثة مائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

(كما تم ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 100طربة لمخدر الحشيش)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب .. فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام ( عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة العلمين بمطروح – سبق إتهامه فى قضيتين أخرهما قضية مخدرات ) بالإتجار فى المواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه بنطاق واسع بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم ثان العامرية .. وبحوزته ( عدد 100طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) .. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .

هذا وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات بحوالى ( 800 ألف جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.