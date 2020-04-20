هام وعاجل مجلس الوزراء” يكشف تفاصيل تطبيق حظر التجوال في رمضان

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على تطبيق حظر التجوال في شهر رمضان، قائلًا: “لا مفر من استمرار حظر التجوال الجزئي على مدار شهر رمضان المبارك في ضوء معطيات تزايد أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا”.

وأكد خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “القاهرة الآن”، المذاع على فضائية “الحدث”، أن الإقدام على تخفيف الاجراءات الاحترازية في شهر رمضان يفسد كافة الإجراءات الاحترازية السابقة، لافتًا إلى أن لجنة القومية لأزمة كورونا ستنعقد هذا الأسبوع لتحديد ساعات الحظر خلال شهر رمضان.

وتابع: “نأمل أن يكون شهر رمضان فرصة لتقليل الإصابات مع قلة خروج الناس في الشوارع في الصباح ووجود الحظر في الليل”، منوهًا بأنه سيعاد النظر في الإجراءات بعد شهر رمضان وفقًا للمستجدات.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة. وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا. وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة. وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.