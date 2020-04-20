مفاجأة من العيار الثقيل صلاح محسن يكشف : صلاح أبلغنى برغبة ليفربول فى ضمى من الأهلى

كتب ضياء درويش

فجر صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي المعار لسموحة مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن محمد صلاح نجم ليفربول الأنجليزي ومنتخبنا الوطني أبلغه بوجود متابعة من مسؤولي الفريق الإنجليزي له خلال الفترة الماضية.

وكشف صلاح محسن فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر، أن الحديث مع محمد صلاح كان في أحد معسكرات المنتخب المصري السابقة، معلقاً :”صلاح تحدث معي في أحد معسكرات المنتخب، وأبلغني بأن عدد من مسؤولي ليفربول يتحدثون عني بشكل جيد جدًا ويرغبون في التحدث مع مسؤولي الأهلي لضمي“.

وأكد صلاح محسن أنه وافق على الفور لكنه في نفس الوقت أكد أن الأهلي نادي كبير ولا يقل عن أي نادي في أوروبا، ويفاضل الجهاز الفني للأهلي بين صلاح محسن وأحمد ريان لاستعادة أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب انتهاء فترة أعارتهما حيث يلعب الأول لسموحة فيما يلعب الثاني للجونة.

ويدرس المدرب السويسري حالياً مستوى وأرقام صلاح محسن وأحمد ريان بشكل دقيق لاختيار أحدهما في الموسم المقبل خاصة وأن الاتجاه الأقرب في الاهلى هو عدم ضم مهاجم أجنبي كما تبدو حظوظ المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار للأتفاق السعودي في العودة للقلعة الحمراء الموسم المقبل صعبة للغاية لعدم اقتناع فايلر بطريقة لعب المهاجم المغربي، وسيحسم المدرب السويسري مصير الثنائي المُعار صلاح محسن وأحمد ريان خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع جهازه المعاون.